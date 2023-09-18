«Даже сейчас доступна на онлайн-платформах»: почему возвращение Tommy Hilfiger не станет событием

Бренд Tommy Hilfiger может вернуться в Россию, пишет ТАСС, ссылаясь на комментарий вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина.

По его словам, предпосылкой для этого является продажа российскому менеджменту всех активов иностранного холдинга PVH Corp., которому и принадлежит знаменитый производитель одежды.

Такая сделка дает возможность максимально быстро запустить продажи в торговых точках РФ. И произойдет это, согласно прогнозам источника, уже к концу 2023 года.

Впрочем, экономист и преподаватель кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Мельникова заявила, что возвращение бренда на отечественный рынок не повлечет за собой сильного ажиотажа и роста цен из-за других издержек.

«Учитывая, что продукция Tommy Hilfiger входит в список товаров, разрешенных к торговле по параллельному импорту и даже сейчас доступна на онлайн-платформах, существенного роста цены не будет», — отметила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Максимальное увеличение, которого можно ожидать, не превысит величину инфляции, связанную с ростом курса иностранных валют.

«По этой же причине не стоит ждать, что нам будут сбывать коллекции прошлых сезонов. Бренд относится к премиум-сегменту, а здесь наиболее важна актуальность и новизна товаров», — подытожила эксперт.

Ранее выяснилось, какие бренды могут вернуться на российский рынок.