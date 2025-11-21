Дефицит кадров в России снизился до уровня 2023 года

Дефицит рабочей силы в Российской Федерации демонстрирует тенденцию к снижению после резкого роста, наблюдавшегося в прошлом году. Согласно данным ноябрьского «Мониторинга предприятий» Банка России, показатель обеспеченности бизнеса персоналом в третьем квартале 2025 года составил минус 25,7 процентных пункта, вернувшись к уровню 2023 года (материал есть у « Известий »).

Пиковое значение дефицита кадров было зафиксировано год назад, когда индикатор достигал минус 31,9 процентных пункта. Примечательно, что текущее улучшение ситуации на рынке труда происходит на фоне более низкого уровня безработицы — 2,1% против 3,2% в 2023 году.

Аналитики SuperJob констатировали стабилизацию рынка вакансий. По их информации, компании постепенно отходят от практики найма минимально подходящих кандидатов, возвращаясь к более тщательной процедуре отбора. Статистика демонстрирует сокращение количества вакансий на 15% при одновременном росте числа резюме на 19% за год.

Как пояснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Бельенькая, рынок труда пережил период значительного «перегрева» в 2024 году, что привело к достижению исторического минимума безработицы. Однако на фоне замедления темпов экономического роста с 4% до примерно 1% и сокращения производственных показателей в ряде отраслей спрос на работников начал ослабевать.

Эксперт связала снижение кадрового дефицита с ухудшением финансовых показателей бизнеса, вызванным слабым потребительским спросом, высокими процентными ставками и увеличением налоговой нагрузки. Компании вынуждены сокращать инвестиционные программы, более осторожно оценивать перспективы развития и ограничивать расширение штата.

Параллельно работодатели активно внедряют оптимизационные меры, включая использование технологий искусственного интеллекта, что позволяет снижать потребность в определенных категориях сотрудников.

Согласно информации ЦБ, наиболее острая нехватка кадров сохраняется в сельском хозяйстве и сфере водоснабжения. При этом бизнес демонстрирует все более сдержанные планы по найму персонала к концу 2025 года. Аналогичная тенденция наблюдается в области заработных плат: в четвертом квартале компании планируют повышение окладов в среднем лишь на 0,8%, причем преимущественно для отдельных специалистов.

