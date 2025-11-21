Дефицит кадров в России снизился до уровня 2023 года
Дефицит рабочей силы в Российской Федерации демонстрирует тенденцию к снижению после резкого роста, наблюдавшегося в прошлом году. Согласно данным ноябрьского «Мониторинга предприятий» Банка России, показатель обеспеченности бизнеса персоналом в третьем квартале 2025 года составил минус 25,7 процентных пункта, вернувшись к уровню 2023 года (материал есть у «Известий»).
Пиковое значение дефицита кадров было зафиксировано год назад, когда индикатор достигал минус 31,9 процентных пункта. Примечательно, что текущее улучшение ситуации на рынке труда происходит на фоне более низкого уровня безработицы — 2,1% против 3,2% в 2023 году.
Аналитики SuperJob констатировали стабилизацию рынка вакансий. По их информации, компании постепенно отходят от практики найма минимально подходящих кандидатов, возвращаясь к более тщательной процедуре отбора. Статистика демонстрирует сокращение количества вакансий на 15% при одновременном росте числа резюме на 19% за год.
Как пояснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Бельенькая, рынок труда пережил период значительного «перегрева» в 2024 году, что привело к достижению исторического минимума безработицы. Однако на фоне замедления темпов экономического роста с 4% до примерно 1% и сокращения производственных показателей в ряде отраслей спрос на работников начал ослабевать.
Эксперт связала снижение кадрового дефицита с ухудшением финансовых показателей бизнеса, вызванным слабым потребительским спросом, высокими процентными ставками и увеличением налоговой нагрузки. Компании вынуждены сокращать инвестиционные программы, более осторожно оценивать перспективы развития и ограничивать расширение штата.
Параллельно работодатели активно внедряют оптимизационные меры, включая использование технологий искусственного интеллекта, что позволяет снижать потребность в определенных категориях сотрудников.
Согласно информации ЦБ, наиболее острая нехватка кадров сохраняется в сельском хозяйстве и сфере водоснабжения. При этом бизнес демонстрирует все более сдержанные планы по найму персонала к концу 2025 года. Аналогичная тенденция наблюдается в области заработных плат: в четвертом квартале компании планируют повышение окладов в среднем лишь на 0,8%, причем преимущественно для отдельных специалистов.
