Декан экономфака МГУ Аузан: России может помочь «эффект Левши»
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Россия может найти свое место в мире, если поймет, что она умеет делать лучше других, заявил в интервью РБК декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
По его мнению, через некоторое время, пройдя период рецессии, мир вернется к новому витку глобализации.
«Нам нужно обдумывать, как Россия будет входить в новый поток глобализации, с чем. И входить не привычными каналами, не через обычные западные ворота, а через очень сложные закрытые рынки арабских стран и Китая. Нам надо понимать, что мы можем делать такого, что делаем лучше других», — сказал Аузан.
Профессор считает, что здесь может пригодиться характерный для России «эффект Левши» — способность россиян хорошо делать нестандартные вещи.
Ранее глава Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии обучающего семинара для членов правительства региона и глав округов, на котором будет читать лекции Александр Аузан. Семинар посвящен трансформации — поиску умного и нового.