Декан экономфака МГУ Аузан: России может помочь «эффект Левши»

«Нам нужно обдумывать, как Россия будет входить в новый поток глобализации, с чем. И входить не привычными каналами, не через обычные западные ворота, а через очень сложные закрытые рынки арабских стран и Китая. Нам надо понимать, что мы можем делать такого, что делаем лучше других», — сказал Аузан.