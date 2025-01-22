Более 1 млрд рублей направят в Подмосковье на выплаты родителям детей-инвалидов

В 2025 году на выплаты родителям детей-инвалидов в Подмосковье направят более 1 млрд рублей, ежемесячно им предоставляют 7,9 тыс. рублей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

В ведомстве уточнили, что на детей с третьей степенью ограничения по самообслуживанию дополнительно предоставляют ежемесячную выплату в размере 18 тыс. рублей.Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева добавила, что в 2024 году поддержку получили более 7 тыс. родителей.

Семьям также могут получать ежемесячную федеральную выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы в размере 10 тыс. рублей. С 2025 года выплату предоставляют не только родителям и опекунам, но и другим родственникам, которые ухаживают за детьми-инвалидами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.