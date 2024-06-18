Делегация из Узбекистана ознакомилась с промышленной недвижимостью Подмосковья

Представители Ферганской области Узбекистана посетили цифровой промышленный коворкинг в формате «Лайт индастриал» в индустриальном парке «Есипово». Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Примечательно, что гости ознакомились с производством резидентов парка — «ССИ Решения» и «Барса груп». Целью их визита стало изучение возможностей площадки для развития промышленного производства.

Посещение «Лайт индастриал» стало ответным визитом по итогам встреч рабочей группы Московской области с госструктурами и компаниями Узбекистана в рамках поездки российской делегации в мае. Отмечается, что представители заинтересовались перспективами дальнейшего развития площадки формата «Лайт индастриал» в Есипово и инфраструктурными решениями для резидентов.

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