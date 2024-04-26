Делегация Мининвеста Подмосковья отправилась в трехдневную рабочую поездку в Китай

Стартовала трехдневная рабочая поездка заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой в Китай. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Уже в рамках первого дня поездки, которая стартовала в Пекине, на площадке 18-го Международного Пекинского автосалона Auto China 2024, Зиновьева провела встречу с крупным автопроизводителем и перспективным китайским инвестором в Подмосковье. Далее, уже вне выставки, прошли еще несколько важных переговоров с другими компаниями, намеренными локализовать производство в Московской области.

Зампред отметила, что в рамках этой серии встреч с руководством высокотехнологичных китайских предприятий, были намечены планы их дальнейшей работы в Подмосковье: расширении инвестиционной деятельности и реализации проектов. На данный момент ведутся переговоры с производителями банкоматов, морских контейнеров и медицинских изделий.

Примечательно, что уже в мае компании, ставшие участниками встреч в Пекине, планируют посетить Московскую область для дальнейших переговоров с региональными властями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что ключевыми иностранными инвесторами в Подмосковье являются Белоруссия, Китай и Индия.