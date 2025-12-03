Дело Ларисы Долиной стало символом проблемы с возвратом проданных квартир

Рынок вторичного жилья в России переживает кризис доверия, спровоцированный волной судебных решений по так называемой «пенсионерской схеме». Как отмечает депутат Госдумы Михаил Делягин, практика, когда пожилой продавец через суд возвращает себе проданную квартиру, заявляя о неосознанности действий, уже привела к заметному падению объемов сделок — по разным оценкам, на 18-25%. Ярким символом проблемы стало дело певицы Ларисы Долиной, которая смогла через суд вернуть себе жилье, оставив покупательницу и без денег, и без квартиры. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Парламентарий указывает на парадоксальную ситуацию: эффективно бороться с мошенничеством не спешат, поскольку подрыв доверия к «вторичке» выгоден девелоперам, продвигающим новостройки. При этом, как подчеркивает Делягин, Верховный Суд еще в 2015 году дал однозначное разъяснение: если покупатель не является соучастником мошенников, он должен признаваться добросовестным, и отнимать у него имущество нельзя. Однако многие суды игнорируют эту позицию, что создает опасный прецедент и правовую неопределенность.

По его словам, мошенническая схема уже начала расползаться на другие сегменты — фиксируются похожие случаи при продаже автомобилей. Делягин прогнозирует, что следующей мишенью может стать кредитный рынок, когда заемщики начнут массово оспаривать полученные кредиты, ссылаясь на обман. Именно тогда, когда под удар попадут интересы банков, проблема, возможно, наконец получит системное решение.

Депутат резюмировал, что в таком случае наблюдается системный сбой, где краткосрочная выгода отдельных игроков (застройщиков) оборачивается долгосрочными рисками для всей экономики. Законопроекты, направленные на защиту добросовестных покупателей, вносимые еще до резонанса вокруг Долиной, годами лежат без рассмотрения. Пока же участие самой певицы в рабочей группе Госдумы по этой проблеме депутат называет «дешевым хайпом», отвлекающим от реальной законотворческой работы. Без решительных действий властей и судебной системы кризис доверия будет лишь углубляться, а мошеннические схемы — захватывать новые сферы, пока не затронут интересы действительно влиятельных финансовых институтов.

