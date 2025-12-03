Юристы раскрыли суть «казуса Долиной» в деле о продаже квартиры

Юристы раскрыли правовую суть так называемого «казуса Долиной», связанного с оспариванием сделки по продаже квартиры народной артистки. В интервью «Ленте.ру» адвокат Сергей Жорин отметил , что суды в этом деле пошли по пути односторонней реституции, вернув недвижимость продавцу, но оставив покупательницу без жилья и без уплаченных денег.

Юрист указал на то, что все деньги за квартиру были похищены мошенниками и певица их физически не получала.

«Однако, согласно статье 167 ГК РФ, то, что продавец добровольно выдал доступ к ячейке "кураторам из спецслужб", — это именно его риск, а не покупателя», — отметил адвокат.

Доктор юридических наук Людмила Айвар объяснила, что по закону при признании сделки недействительной должна применяться двусторонняя реституция, то есть возврат сторон в первоначальное положение.

По ее словам, она не знает прецедентов, когда бы это правило не соблюдалось. Юрист предположила, что суды могли принимать решения, исходя из личности известной певицы.

Ранее глава комитета Государственной думы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил пути разрешения ситуации с делом Ларисы Долиной.