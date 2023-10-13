Деньги из воздуха: найдена лазейка, позволяющая заработать на кредитке

Кредитные карты нередко загоняют людей в долговые ямы. Однако по словам экономиста, профессора РЭУ им. Г.В. Плеханова Натальи Продановой, при грамотном подходе на них можно даже заработать.

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Эксперт поделилась, что есть так называемый грейс-период — это льготный период, когда за пользование заемными средствами банк не начисляет проценты.

«Во многих банках он доходит до 120 дней, и вот тут и кроется способность заработка. Основная суть в работе с кредитками такова: вы тратите кредитные средства в течение льготного периода в пределах установленного лимита, а свои деньги, которые вы должны были использовать для покупок, держите на депозите или накопительном счете. Ставки по ним сейчас доходят до 10-11% годовых», — пояснила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Каковы риски

Проданова предупредила, что у человека, который пользуется такой схемой, должна быть свободная сумма денег, равная лимиту по кредитной карте, чтобы погасить долг перед банком перед истечением беспроцентного периода.

«Чтобы заработать на такой карте, нужно быть дисциплинированным и финансово подкованным пользователем. Не рассчитав правильно грейс-период и срок депозита, не обладая свободными денежными средствами, вы рискуете попасть в ситуацию, когда придется закрыть банковский вклад досрочно, потеряв на процентах. Будьте внимательны», — добавила эксперт.

Кроме того, экономист предупредила, что важно внимательно изучить все условия кредитной карты. Некоторые из них не позволяют получать кэшбек, у других списывается комиссия за снятие наличных или денежные переводы, третьи предоставляют беспроцентный период лишь на некоторые категории трат.

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