«Кредитки придумали для них»: астролог назвала знаки зодиака, у которых деньги не задерживаются

Жадин никто не любит, но и с транжирой жить невыносимо. Особенно, если он тратит все деньги на развлечения.

Астролог Татьяна Бережная назвала три знака зодиака, деньги у которых не задерживаются.

Овны

По ее словам, самый главный транжира — это Овен.

«Овны очень активно стремятся к финансовому успеху, материальным ценностям. Любят зарабатывать, обожают работу. Но еще они очень любят тратить. Овны опустошают свой кошелек, не успев его наполнить. Кредитные карты придумали для Овнов», — заявила Бережная интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Овны часто совершают импульсивные покупки, потому что понравившуюся вещь им нужно купить срочно, здесь и сейчас. Причем пожалеть о покупке они могут уже через три дня, отметила собеседница издания.

Близнецы

Близнецы относятся к деньгам легко, считает Бережная. Есть деньги — хорошо, нет — тоже ничего страшного, ведь есть много друзей, которые одолжат, подарят, да и просто накормят.

«Если у Близнецов есть деньги и есть возможность их потратить на друзей, на развлечения, на какую-то активность, на квизы, викторины, то они потратят все до копейки, опустошив свои карманы», — пояснила астролог.

Самое опасное для Близнецов — это цифровые новинки: компьютеры, телефоны, книги. Тут они будут хватать все, на что хватит средств, подчеркнула Бережная.

Стрелец

Стрелец все делает с размахом, продолжила астролог.

«Стрелец великодушный, но очень беспечный с деньгами. Он никогда не цепляется за них, хочет тратить в свое удовольствие. Они склонны к постоянным крупным тратам, ведь не бывают бедными практически никогда», — отметила собеседница издания.

У них практически никогда нет накоплений, деньги на банковских счетах не задерживаются, заключила Бережная.

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