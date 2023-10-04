Деньги лишними не бывают: государство хочет дополнительно помогать молодоженам

Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуме инициативу о единоразовой выплате в 10 тыс. рублей молодоженам. По мнению парламентариев, небольшой бонус может стать толчком для сомневающихся пар к подаче заявления в ЗАГС.

В России также существуют иные виды поддержки, которыми могут воспользоваться люди, вступившие в брак. О мерах поддержки семей рассказала Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова.

«Молодой считается семья, в которой возраст супругов не превышает 35 лет. Как таковых выплат именно при вступлении в брак на государственном уровне пока не предусмотрено. Но для молодых семей есть основные виды социальной помощи. По программе «Молодая семья» супруги могут получить содействие в решении квартирного вопроса», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Программа, объяснила экономист, включает оплату части стоимости жилья за счет государства, что-то наподобие субсидии. Действует она до 2025 года, но может быть продлена.

«Для решения жилищного вопроса молодая семья может воспользоваться еще и семейной ипотекой. А вот для получения других социальных выплат возраст супругов не важен. К таким выплатам можно отнести различные пособия: для малообеспеченных беременных, по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до полутора лет, материнский капитал, социальный налоговый вычет на обучение и лечение детей», — сообщила Иванова-Швец.

Также, добавила эксперт, могут быть и дополнительные льготы для семей на уровне отдельных регионов.

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