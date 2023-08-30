Верни миллион: выяснилось, за что можно получить много денег от государства

Как следует из опросов платформы Webbankir, всего около 10% россиян регулярно пользуются налоговыми вычетами. Помимо уже известных, существует еще немалое количество способов сэкономить, о которых граждане даже не слышали.

Покупка жилья, например, в сегодняшних реалиях является тяжелой финансовой нагрузкой, отметил Дмитрий Осянин, доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова. Облегчить ношу может как раз вычет, который распространяется на ипотеку, а также на налоги с продажи недвижимости.

«Приобретая жилье, россияне получают возможность вернуть до 260 000 рублей за покупку жилья, плюс до 390 000 рублей за выплаченные проценты по ипотечному кредиту. При продаже недвижимости и долей в ней, а также земельных участков, максимальный налоговый вычет составляет 1 000 000 рублей», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эта сумма, пояснил экономист, будет вычтена из стоимости проданной квартиры, а НДФЛ придется заплатить только с остатка. На продажу прочего имущества (автомобили, гаражи, нежилые помещения) установлен вычет до 250 000 рублей.

Существуют и дополнительные возможности. Если человек открывал инвестиционный счет, у него есть шанс вернуть до 52 000 рублей в год, если страховал жизнь — еще 15 600 рублей, а если перечислял средства на благотворительность — до 25% от дохода.

Галина Семенова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, рассказала о дополнительных категориях людей, которым положен налоговый вычет. Это те, кто учится в каких-либо образовательных учреждениях, и те, кто тратился на дорогостоящее лечение.

«Сейчас физлица получают социальные налоговые вычеты с лечения и за обучение себя и своих детей, а с 2024 года такие вычеты увеличены со 120 000 до 150 000 рублей и с 50 000 до 120 000 рублей соответственно», — сообщила эксперт.

Мария Таткина, приглашенный преподаватель Moscow Business Academy, добавила, что вернуть получится даже часть процентов, выплаченных по кредиту. Однако речь должна идти о сумме до 3 000 000 рублей, а максимально можно вернуть 650 000 рублей.

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