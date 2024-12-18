«Деньги платите»: Захарова ответила Санду на жалобы Молдавии о газовом шантаже

Министерство иностранных дел России призвало президента Молдавии Майю Санду выполнить финансовые обязательства за поставленный газ. Об этом сообщил ТАСС.

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, обратилась к президенту Молдавии Майе Санду с советом заплатить за газ.

В ходе своего визита в Брюссель Санду выразила недовольство по поводу газового шантажа со стороны России. Однако Захарова в ответ на эти заявления подчеркнула, что не понимает, о каком шантаже идет речь. Она добавила, что вместо того, чтобы выдвигать обвинения, молдавскому руководству следует сосредоточиться на выполнении своих финансовых обязательств.

В понедельник, 16 декабря, в Молдавии было введено чрезвычайное положение из-за критической ситуации в энергетическом секторе. Это решение стало следствием нехватки ресурсов.

Кроме того, бывший министр энергетики Молдавии сообщил, что «Газпром» предложил стране начать переговоры с Украиной для обеспечения транзита газа в 2025 году.

Ранее немецкие власти заговорили о необходимости переговоров с Россией в целях возобновления поставок газа в Германию.