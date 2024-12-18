Немецкие власти должны начать диалог с РФ, чтобы продолжить практику поставок российского газа. Об этом заявил Клаус Эрнст, депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость». Он изложил свою точку зрения в соцсети Х.

Парламентарий заявил, что Германии необходимо вернуть своей промышленности дешевую энергию. Ей не стоит подстраиваться под США, которые отвечают за тот экономический и политический кризис, который разразился в ФРГ.

«Нам нужно начать переговоры с Россией о возобновлении поставок российского природного газа по оставшемуся участку «Северного потока»!» — указал Эрнст.

Ранее политолог Маркелов оценил все происходящее в ФРГ как жесткий кризис. По его мнению, Бундестаг ожидает роспуск после того, как его депутаты большинством голосов проголосовали за недоверие канцлеру Шольцу. Все это стало следствием тяжелой экономической ситуации, поскольку промышленность ФРГ вышла на этап выживаемости.