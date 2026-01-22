«Может нарушить защитную оболочку кишечника»: продукты, которые вредят здоровью больше, чем вы думаете

Для формирования полезной микрофлоры не менее важно исключить определенные продукты, которые наносят ей скрытый вред, пишет Daily Mail со ссылкой на гастроэнтеролога Джордана Хауорта.

По его словам, казалось бы, безобидный продукт — хлеб из супермаркета, может содержать синтетические эмульгаторы. Эти добавки, используемые для улучшения текстуры и свежести, могут нарушать целостность защитного слоя кишечника, повышая риск воспалений.

Кроме того, в белом хлебе отсутствует клетчатка, необходимая для питания полезных бактерий. Даже хлеб, маркированный как «на закваске», часто содержит промышленные дрожжи и ароматизаторы, имитирующие вкус настоящего ферментированного продукта.

Еще одним врагом микробиома Хауорт назвал магазинное мороженое. Помимо высокого содержания сахара и жира, в нем также много эмульгаторов, таких как моно- и диглицериды (Е471).

Для людей с непереносимостью лактозы этот десерт может вызвать серьезный дискомфорт. Более полезной альтернативой специалист называют ферментированные молочные продукты, такие как кефир или греческий йогурт, которые содержат живые пробиотические культуры.

Особое предостережение у врача высказывают продукты с низким содержанием сахара — диетических напитков, сладостей и выпечки. Искусственные подсластители, такие как сукралоза и сахарин, по словам специалиста, могут негативно влиять на баланс кишечных бактерий и повреждать слизистую оболочку. Сахарные спирты (сорбит, эритрит) в «полезных» сладостях часто вызывают вздутие и расстройство пищеварения.

Ловушкой для сторонников растительного питания может стать веганский сыр, уверен Хауорт. Многие его виды производятся на основе рафинированных масел, крахмалов и стабилизаторов, которые обладают низкой питательной ценностью и могут раздражать кишечник. Специалист советуют выбирать аналоги, приготовленные из цельных продуктов — орехов, семян или овощей.

Гастроэнтеролог также призывает с осторожностью относиться к блюдам, которые могут вызвать пищевое отравление, например, к сырым устрицам, а также ограничивать потребление пищи, приготовленной во фритюре.

Окисленные при высоких температурах масла связаны с негативными изменениями в микробиоме. Для жарки врачи рекомендует использовать более стабильное оливковое масло первого отжима.

