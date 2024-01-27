Денис Мантуров посетил машиностроительный завод «Бецема» в Красногорске

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетил Красногорск с рабочим визитом, в ходе которого он осмотрел завод «Бецема». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что в число участников рабочей поездки также вошли первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский, генеральный директор АО «Бецема» Сергей Трифонов и другие.

Денис Мантуров ознакомился со сборочно-сварочным участком машиностроительного завода. Сегодня предприятие является одним из ведущих отечественных производителей специализированной техники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.