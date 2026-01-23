Депозиты и облигации: куда вкладывать валюту в 2026 году

В 2026 году эксперты советуют россиянам при размещении валютных сбережений отдавать предпочтение юаню, распределяя портфель между долларами, евро и китайской валютой. Часть средств рекомендуется держать на депозитах, а остальную — инвестировать в облигации надежных эмитентов.

Для защиты сбережений от возможного ослабления рубля в 2026 году аналитики рекомендуют распределять валютный портфель между долларом, евро и юанем, при этом 60–70% средств лучше держать в китайской валюте, а доллар и евро делить на 15–20% каждый, сообщил РИА Новости директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.

Он советует половину позиции в юанях разместить на депозитах, а оставшуюся часть вложить в облигации российских эмитентов со сроком погашения 3–5 лет, включая ОФЗ в юанях. Доллары и евро, по его мнению, лучше полностью инвестировать в облигации, включая замещающие еврооблигации Минфина РФ.

За 2025 год юань на Мосбирже потерял 18% и торговался по 11,23 рубля. Официальный курс доллара снизился на 23% — до 78,23 рубля. После сильного укрепления рубля в прошлом году, эксперты прогнозируют рост доллара до 90–95 рублей в 2026 году.

Такой подход позволит диверсифицировать валютные риски и сохранить доходность в условиях нестабильного валютного рынка.

