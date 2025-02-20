Депутат Антропенко дал оценку вероятности возвращения западных брендов

По словам депутата нижней палаты парламента Игоря Антропенко, в возвращении западных брендов на отечественный рынок нет ничего плохого для повышения конкуренции и предложений для потребителей. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он подчеркнул, что при этом за прошедшие три года ситуация на рынке поменялась, и возврат брендов будет сопряжен с дополнительными издержками. Так, западным компаниям, вероятно, придется делать более выгодные предложения для покупателей, так как места в торговых центрах и логистические цепочки уже заняты.

По мнению парламентария, к тому же за это время в некоторых сегментам увеличилось число российских сильных компаний-производителей и продавцов.

Ранее стали известны зарубежные бренды, рвущиеся обратно в Россию.