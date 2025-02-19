Стали известны зарубежные бренды, рвущиеся обратно в Россию

По его словам, вернуться в нашу страну желают бы все организации, кроме европейских. Причина такого желания в том, что на отечественном рынке сегодня весьма хорошая рентабельность, сильный рубль. К тому же ведение бизнеса в России им хорошо известно, и нет необходимости осваивать рынок с самого низа, а можно просто с минимальными усилиями снова начать делать деньги.

Эксперт подчеркнул, что если зарубежные компании промедлят, то жители РФ могут забыть их товары, и тогда инвестиции пропадут даром. Это также является причиной того, что многие хотели бы напомнить о себе как можно скорее. Исключение здесь составляет только европейский бизнес, поскольку европейская бюрократия настолько неповоротлива, что для отмены какого-то решения необходимо провести десятки разных комиссий. Таким образом, европейские товары продолжат поступать в Россию по параллельному импорту через Турцию и Белоруссию. Однако корейский и японский бизнес вернется в Россию.

По его мнению, для начала возвращения Вашингтону и Москве надо проработать все вопросы. Так, многие компании уходили, продавая свой бизнес за рубль с правом выкупа в течение пяти лет. Теперь им придется решать все эти юридические аспекты и прорабатывать финансовую логистику. Но теоретически в России останутся одновременно и McDonald's, и «Вкусно — и точка». Для потребителя это будет хорошо, ведь чем больше конкуренции, тем лучше.

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