Депутат Антропенко пояснил пользу длинных майских выходных для российской экономики

По словам депутата нижней палаты парламента Игоря Антропенко, длинные майские выходные полезны для отечественной экономики. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что указанные уикенды большая часть жителей РФ проводят внутри страны, в связи с чем деньги остаются в России, что является как раз позитивным фактором для экономики.

По мнению парламентария, если каникулы будут с 1 по 9 или по 10 мая, то тогда имеется возможность у многих россиян воспользоваться ими и посетить места в России.

Ранее турэксперт Осипова заявила, что майские праздники являются датами высокого спроса в туриндустрии.