Турэксперт Осипова: майские праздники являются датами высокого спроса в туриндустрии

Майские праздники в текущем году выпадают на два четырехдневных периода — выходные продлятся с 1 по 4-е и с 8 по 11-е числа. В указанные дни жители нашей страны не только выберутся за город на шашлыки, но и отправятся в туристические поездки по России или за рубеж. По словам исполнительного директора ассоциации «Альянс туристических агентств» Натальи Осиповой, майские праздники являются датами высокого спроса в туриндустрии. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она добавила, что, таким образом, бронировать отдых на это время лучше заранее, поскольку так получится сэкономить на поездке и занять тот объект размещения, который хочется, а не тот, который остался.

По мнению турэксперта, среди наиболее популярных зарубежных направлений у россиян по-прежнему остается Турция, а также Египет, Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Китай. Рост числа прямых авиарейсов помогает зарубежному отдыху и способствует снижению стоимости перелетов. Кроме того, популярны и Куба с Индонезией. В целом поездки за рубеж на майские праздники подойдут тем, кто сможет объединить праздничные дни в одни длинные каникулы.

Она отметила, что тем, кто планирует на майские праздники путешествия по России, стоит посетить озеро Байкал, можно на три дня съездить в Минск, можно съездить в Карелию, по Золотому кольцу. Также путешественникам будут доступны речные круизные туры, которые тоже можно забронировать на майские праздники. Однако при желании сэкономить тур необходимо выбрать уже сейчас.

Ранее эксперт по туризму Ансталь перечислила лучшие места для празднования майских праздников в столице.