Депутат Бессараб: пенсия в РФ не может быть ниже прожиточного минимума
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Депутат Государственной думы, член комитета по социальной политике Светлана Бессараб в разговоре с RT обратила внимание на предстоящее повышение социальных пенсий, которое запланировано на апрель 2025 года.
Как сообщил парламентарий, с 1 апреля текущего года социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%.
«Это запланированный показатель бюджета. Это коснется всех без исключения, кто получает социальные пенсии», — рассказала Бессараб.
В беседе с представителями СМИ она подчеркнула, что с 1 января в России был повышен размер прожиточного минимума на душу населения. В связи с этим при каждом увеличении прожиточного минимума происходит его перерасчет.
«Как на федеральном, так и на региональных уровнях те получатели социальных пенсий, у кого пенсия ниже установленного прожиточного минимума, уже сегодня начали получать социальные доплаты с соответствующего уровня. То есть в соответствии с поручением президента у нас пенсия не может быть ниже прожиточного минимума», — добавила Бессараб.
Ранее депутат Госдумы Чаплин рассказал о новом подсчете пенсионных накоплений в России.