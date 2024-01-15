Депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Эдгар Науйок раскритиковал в интервью Deutschland Kurier экономическую политику федерального правительства.

Политика возмущает то, что Германия замещает США, которые отходят от финансирования Украины, при том что в самой стране полно экономических проблем. При этом деньги на Украину просто выбрасываются без толку, а Владимир Зеленский ищет, где «можно взять еще что-нибудь».

Науйок указал, что в индексе развития стран мира Германия опустилась с 8-го места на 26-е.

Депутат также прокомментировал массовые протесты немецких фермеров, отметив, что «у крестьян больше нет вил, но есть тракторы». Аграрии страны вышли на улицы после обнародования экономических планов правительства, включающих жесткую экономию средств и отмену субсидий, в частности, на дизельное топливо.

Подводя итоги минувшего года, журнал Der Spiegel констатировал, что канцлер Германии Олаф Шольц сильнее всех просел в рейтинге одобрения политиков страны.