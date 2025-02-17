По словам заместителя председателя Комитета нижней палаты парламента по экономической политике Михаила Делягина, ряду брендов, покинувших Россию после начала спецоперации, необходимо ограничить право вернуться обратно на отечественный рынок. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что это прежде всего касается компаний, успешно замененных или поглощенных российским бизнесом. Так, сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s ушла, а вместо нее появилось заведение «Вкусно и точка». Разница между ними колоссальная, поскольку изменилась рецептура и качество еды в заведении улучшилось.

По мнению парламентария, из-за сложившейся обстановки нет никакого смысла возвращать вредную и никому ненужную сеть. К тому же и за пределами нашей страны McDonald’s славится не самой лучшей репутацией, поскольку там нередко бывают люди с низкой социальной ответственностью.

Ранее стала известна причина вспышки кишечной инфекции в McDonald’s в США.