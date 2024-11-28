Депутат Делягин пояснил особенности выращивания бананов на территории России

По словам зампреда нижней палаты парламента по экономической политике Михаила Делягина, потенциал для выращивания бананов у России довольно большой, тем не менее следует помнить, что без поддержки государства выращивать их будет не менее трудно, чем помидоры. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что в истории нашей страны был эпизод, когда соловецкие монахи выращивали арбузы, а также Дальнем Востоке местные любители выращивали виноград.

По мнению парламентария, в данном вопросе важна поддержка государства.

Ранее эксперт Березнюк рассказал, приведет ли к дефициту бананов в России сокращение их импорта из Эквадора.