Эксперт Березнюк рассказал, приведет ли к дефициту бананов в России сокращение их импорта из Эквадора

По словам эксперта Ильи Березнюка, уменьшение объема экспорта бананов из Эквадора не нанесет ущерба покупателям, нехватки также ожидать не приходится, поскольку имеются поставщики помимо Эквадора. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что можно быть спокойным и в плане ценовой политики на этот фрукт. С точки зрения логистики и удобства поставок Эквадор частично выгоден с точки зрения закупок по многим причинам, и по хранению бананов, однако их могут также поставлять Бразилия, Индия, Филиппины, Танзания, Колумбия.

По мнению эксперта, бананы не являются продуктом ежедневного употребления жителей нашей страны, поэтому снижение поставок не сможет нарушить нынешнее положение. При особой необходимости возможно нарастить покупку в прочих дружественных странах.

Ранее эксперт Георгий Остапкович пояснил, почему бананы в России могут вырасти в цене в полтора раза.