Депутат Делягин считает слухи о захвате китайским пивом отечественного рынка рекламной кампанией

По словам депутата нижней палаты парламента Михаила Делягина, КНР и ее продукция на самом деле нередко ассоциируются у многих с футуристическим будущим, прежде всего на фоне европейских стран и их неприлично подорожавшего на фоне санкций алкоголя, при этом говорить о завоевании азиатским пенным прилавков российских магазинов пока рановато. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что китайские алкогольные компании обладают широкими финансовыми возможностями и проводят в нашей стране дорогостоящую рекламную кампанию. Также в Поднебесной особенно распространено производство низкоградусного пива, к которому у граждан РФ действительно возникает интерес на фоне тенденции на снижение потребления спиртного.

По мнению парламентария, стоимость напитков из Китая в среднем выше российских аналогов, что объясняется не только транспортным плечом и цепочкой посредников, а также и своеобразной «экзотичностью» китайского пива.

Он подчеркнул, что при этом весь отечественный рынок пиво не захватит.

Ранее россиян предупредили об опасности безалкогольного пива.