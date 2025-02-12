Первое в текущем году заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 14 февраля. По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по экономической политике Михаила Делягина, регулятор на февральской встрече Совета директоров, скорее всего, продолжит жесткую денежно-кредитную политику, не позволяющую отечественной экономике «вздохнуть». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что решения в плане ключевой ставки принимаются абсолютно произвольно. Однако маловероятно, что ее станут снижать по сугубо политическим причинам, поскольку это позволит задохнуться российской экономике.

По мнению парламентария, в целом ставка может остаться на прежнем уровне или повыситься, чтобы в первом случае продлить агонию, а в другом – нанести отечественной экономике еще один дополнительный удар в преддверии переговоров с Трампом.

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