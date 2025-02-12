Меньше 100 рублей за доллар: экономист рассказала, нужно ли сейчас скупать американскую валюту

Курс доллара США, установленный ЦБ РФ 12 февраля, достиг 96 рублей. Несмотря на падение курса американской валюты в последние несколько недель, нельзя сказать о долгосрочной тенденции укрепления рубля. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Согласно данным ВЦИОМ, россияне ожидают, что весной курс доллара перешагнет отметку в 100 рублей, а через три месяца будет стоить 109 рублей, пишут РИА Новости. Экономист Проданова назвала укрепление рубля на данный момент временным и локальным трендом.

«Уже во второй половине февраля курс национальной валюты, не поддержанный очередным повышением ключевой ставки ЦБ РФ, будет снижаться, входя в свой более привычный коридор 105-107 рублей», — спрогнозировала эксперт.

Покупать доллар на фоне падения курса стоит, если иностранная валюта может понадобиться в ближайшие месяцы, например, для поездки за рубеж. Но хранить денежные средства лучше в национальной валюте, в которой осуществляются текущие платежи, отметила Проданова. Кроме того, экономист предостерегла от соблазна заработать на скачках курса доллара. Доход от роста стоимости иностранной валюты с большой долей вероятности перекроют курсовые разницы и комиссии, добавила специалист.

«Проведем очень условный расчет, не учитывающий комиссии банка. У вас в наличии 96 тысяч рублей, на них можно приобрести 1 тысячу долларов США или положить их на депозит под 21% на 6 месяцев. По истечении срока вклада доход составит 10 тысяч рублей, а величина свободных денежных средств 106 тысяч рублей. Даже если курс доллара к осени достигнет 106 рублей, на выходе получатся все те же 106 тысяч рублей», — объяснила Проданова.

Однако риски, связанные с вложениями в иностранную валюту «недружественных» стран, остаются достаточно высокими в условиях сложившейся геополитический обстановки, добавила экономист.

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