Депутат Делягин сравнил Центробанк РФ с наркомафией

По словам депутата нижней палаты парламента Михаила Делягина, Центробанк РФ оправдывает деятельность микрофинансовых организаций, исходя из того, что нельзя их запрещать, иначе люди станут заниматься этим нелегально, и это станет признаваться преступлением, аналогично можно сказать об убийствах. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он пояснил, что ростовщичество отличается от продажи наркотиков только тем, что продукт разный, а эффект – схожий.

По мнению парламентария, ростовщичество является финансовой наркоманией, которая должна быть запрещена. И Банк России обосновывает деятельность микрофинансовых организаций теми же словами, которыми лоббисты наркомафии требуют легализации наркотиков.

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