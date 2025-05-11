Депутат Гаврилов: работающих российских пенсионеров ждет перерасчет пенсий

В августе 2025 года работающим пенсионерам будет проведён перерасчёт страховых пенсий, сообщил Сергей Гаврилов, депутат Государственной Думы, в беседе с корреспондентом «Российской газеты».

Депутат подчеркнул, что это касается тех, кто в 2024 году имел официальное трудоустройство и за кого производились страховые отчисления.

«Перерасчет производится по данным отчетности за прошлый год — за 2024-й в случае перерасчета в августе 2025-го», — рассказал Гаврилов.

В этом процессе нет нужды в участии пенсионера, так как информация поступает в Социальный фонд непосредственно от работодателей.

Величина доплаты к пенсии определяется количеством баллов, которые были начислены за предыдущий год. Максимальное количество баллов, которое может получить пенсионер, — три. С 2025 года стоимость одного балла составляет 145,69 рублей.

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