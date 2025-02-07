Депутат Гаврилов сообщил, что с 2025 года налоговый вычет по ипотеке увеличат

С 2025 года россияне, которые приобретают недвижимость при помощи ипотеки и платят повышенные ставки НДФЛ, смогут получить налоговый вычет до 1,1 млн руб., сообщил РИА Новости Сергей Гаврилов, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности и член Национального финансового совета Банка России (КПРФ).

Как отметил Гаврилов, с 2025 года в России изменится система налоговых вычетов для граждан, приобретающих недвижимость в ипотеку. Новые правила будут касаться тех, кто платит повышенный НДФЛ.

Основной принцип имущественного налогового вычета останется прежним: граждане смогут вернуть часть уплаченного налога за покупку жилья и по ипотечным процентам.

Ранее максимальный возврат ограничивался 13% от установленных пределов, теперь вычет будет зависеть от реальной ставки налога. Гаврилов напомнил, что новая шкала включает пять уровней ставок от 13% до 22%, что позволит налогоплательщикам с высокими доходами получать большие возвраты.

Он подчеркнул, что новая налоговая система состоит из пяти уровней ставов: 13% для годового дохода до 2,4 млн руб., 15% — для дохода в диапазоне от 2,4 млн до 5 млн руб., 18% — для дохода между 5 млн и 20 млн руб., 20% — для дохода от 20 млн до 50 млн руб., и 22% — для дохода, превышающего 50 млн руб.

Депутат также отметил, что эти нововведения подразумевают, что налогоплательщики с более высокими доходами смогут рассчитывать на большую сумму возврата.

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