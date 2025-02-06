Риелтор Барсуков перечислил плюсы досрочного погашения ипотеки

Высокая ключевая ставка оказала существенное влияние на рынок недвижимости, сделав жилье еще более недоступным для граждан. Тем не менее выдача ипотеки продолжается, в том числе и по льготным программам. Риелтор Константин Барсуков рассказал, в чем плюсы и минусы досрочного погашения ипотеки и когда это выгоднее делать. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, вопрос состоит в том, когда человек брал ипотечный кредит, по каким ставкам и для чего. Так, при наличии довольно низкой ставки по кредиту нет никакого смысла гасить ипотеку досрочно, поскольку можно деньги, выделенные на досрочное погашение, класть на депозит и получать больше средств.

Эксперт добавил, что досрочное погашение имеет смысл, когда ставки меньше или незначительно отличаются от ставки по кредиту, причем делать это лучше всего в первые годы. При этом ситуация с досрочным погашением не изменится, если человек брал ипотеку не по низким ставкам. Кроме того, есть смысл подумать об инструменте рефинансирования, который может пригодиться, если Банк России начнет снижать ключевую ставку.

Ранее президент России высказался за введение льготной ипотеки в Курской области.