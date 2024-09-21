Депутат ГД Бессараб назвала категории россиян, кому проиндексируют пенсии с 1 октября

Социальные ежемесячные пенсионные выплаты будут проиндексированы в октябре сразу нескольким категориям российских граждан. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

Парламентарий отметила, что прибавок к пенсии стоит ждать как пенсионерам-военнослужащим, так и бывшим работникам силовых структур.

«Ближайшая индексация — это индексация пенсий военнослужащим, пенсионерам так называемых силовых структур. Она произойдет 1 октября текущего года, и пенсии увеличатся на 5,1 процента», — уточнила политик.

Со слов Бессараб, размер средней пенсии для указанных категорий россиян после индексации составит порядка 42 тысяч.ч рублей.

Ранее сообщалось, вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов заявил, что планирует внести в парламент новый законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии. По словам председателя Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, идея хорошая, к тому же наконец-то с 2025 года станут также индексироваться и пенсии работающих пенсионеров.