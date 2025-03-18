Депутат Госдумы Гаврилов дал россиянам четыре совета, как увеличить пенсию

Чтобы увеличить размер будущей пенсии, важно обеспечить точность информации в документах, подтверждающих рабочий стаж. Об этом в беседе с РИА Новости пояснил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

По его мнению, для того чтобы получать более высокую пенсию, необходимо хорошо разбираться в своих правах и механизмах, предусмотренных действующим российским законодательством.

«Зачастую пенсия может быть занижена из-за недочетов в документах или упущенных возможностей. Чтобы увеличить размер будущей пенсии, необходимо принять ряд важных мер», — рассказал Гаврилов.

Прежде всего, необходимо внимательно следить за тем, чтобы ваш трудовой стаж был правильно учтён. Кроме того, стоит выбрать надёжный пенсионный фонд. Депутат также отметил, что можно рассмотреть вариант использования срочных пенсионных выплат.

Также, по словам Гаврилова, перевод средств материнского капитала в накопительную часть пенсии может стать еще одним способом реального увеличения пенсионных сбережений.

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