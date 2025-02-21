Депутат Госдумы Кашин предложил перекрасить часть денег

Средства, предназначенные для улучшения условий жизни в сельской местности, необходимо обозначить специальным образом, чтобы исключить возможность их нецелевого использования. С инициативой «маркировать» бюджетные средства выступил Владимир Кашин, председатель Комитета Государственной думы РФ по аграрным вопросам, в интервью «Парламентской газете».

По мнению законодателя, такой метод поможет ускорить развитие сельских районов.

«Все 14 программ, которые работают на село, и дополнительно программа «Кадры для АПК», должны быть профинансированы в полном объеме, а деньги на их реализацию необходимо окрашивать во избежание их перераспределения на другие нужды», — заявил Кашин.

В своем выступлении перед журналистами Кашин подчеркнул, что в бюджете страны на 2025 год предусмотрено около 600 млрд руб. на реализацию всех программ, нацеленных на улучшение условий жизни в сельской местности. Это на 80% больше, чем было заложено в прошлогоднем бюджете.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп пожаловался, что США при Байдене потратили на мужские обрезания в Мозамбике $12 млн.