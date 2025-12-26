Депутат Говырин сообщил, что МРОТ в России с 1 января составит 27 тысяч рублей

С 1 января 2026 года в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен до 27 тысяч рублей, как сообщил депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Алексей Говырин в интервью РИА Новости.

Законодатель отметил, что минимальная заработная плата (МРОТ) — это нижняя граница, ниже которой работодатели не имеют права выплачивать зарплату своим сотрудникам.

«С 1 января 2026 года почти на 21% — до 27 093 рублей в месяц — вырастет минимальный размер оплаты труда», — сказал Говырин.

Депутат подчеркнул, что дополнительные выплаты за особые условия труда или районные коэффициенты полагаются сверх основной заработной платы. Однако эти выплаты рассчитываются исходя из полного месяца работы. Если сотрудник работает, например, на полставки, минимальная сумма его доходов будет в два раза меньше, уточнил Говырин.

Депутат пояснил, что МРОТ определяется в России на основе медианной зарплаты за предыдущий год и должен составлять не менее 48% от её значения.

Медианная зарплата — это значение, которое разделяет всех трудящихся на две равные группы: у одной половины зарплата превышает эту сумму, а у другой — ниже. Этот показатель может быть рассчитан как для всей страны, так и для конкретного региона, города или компании.

«Еще одно требование — МРОТ не должен быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в среднем по России», — добавил Говырин.

Ранее Говырин сообщил, что выплаты семьям с детьми в 2026 году составят от 9,2 до 18,4 тыс руб.