В Госдуме назвали суммы выплат семьям с детьми в 2026 году

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Алексей Говырин поведал в интервью РИА Новости, что в 2026 году размер ежемесячных выплат на детей будет варьироваться от 9,2 до 18,4 тысяч рублей. Сумма будет зависеть от уровня доходов и степени нуждаемости семьи.

Депутат подчеркнул, что ежемесячные выплаты для семей с детьми до 17 лет будут зависеть от прожиточного минимума. В 2026 году этот показатель возрастёт до 18,9 тысячи рублей на человека.

По информации источника агентства, для детей сумма составит 18,4 тысячи рублей, а для работающих россиян — 20,6 тысячи рублей.

«Ежемесячное пособие на ребенка составит 9 185 рублей при выплате в 50% прожиточного минимума, 13 778 рублей — при 75% и 18 371 рубль — при 100%», — сказал Говырин.

Ранее сообщалось, что Выплаты для военных пенсионеров будут увеличены с 1 октября 2026 года. Процент индексации составит примерно четыре пункта.

Перерасчет для работающих пенсионеров будет произведен в августе 2026 года, основываясь на страховых взносах, перечисленных за предыдущий год. В том же 2026 году начнется предпоследний этап реформы пенсионной системы, когда мужчины смогут выйти на страховую пенсию по старости в возрасте 64 лет, а женщины — в 59 лет, при условии минимального стажа в 15 лет и наличии 30 пенсионных коэффициентов.