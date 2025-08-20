Депутат Гусев пояснил необходимость ограничить зарплаты руководителям

В России углубляется разрыв в доходах между различными социальными группами, что создает напряженность в обществе. В то время как одни граждане зарабатывают миллионы, другие вынуждены существовать на зарплаты ниже прожиточного минимума, что не позволяет десяткам миллионов людей вести полноценную жизнь. Парламентарий Дмитрий Гусев указывает на системную проблему: мировая инфляция достигла рекордных значений, но рост зарплат значительно отстает от повышения цен. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

В качестве решения предлагаются два ключевых законопроекта — ограничение максимальной зарплаты в организации пятикратным размером минимальной зарплаты и введение обязательной тринадцатой зарплаты для сотрудников с более чем пятилетним стажем.

По мнению депутата нижней палаты парламента, статистика Росстата за август раскрывает драматический разрыв между ожиданиями и реальностью: соискатели в среднем рассчитывают на 146 тыс. рублей, тогда как работодатели предлагают лишь 75-83 тыс. рублей. Даже у кандидатов без опыта ожидания (92 тыс. рублей) существенно превышают рыночные предложения.

Он подчеркнул, что итогом сложившейся ситуации становится не только снижение качества жизни миллионов россиян, но и нарастающая социальная напряженность. Предлагаемые законодательные инициации направлены на сокращение неравенства доходов, однако их эффективность будет зависеть от комплексного подхода, включающего меры по стимулированию бизнеса и созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест.

