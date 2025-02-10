Депутат Якубовский: с 1 марта в России меняется порядок платы за отопление

В Российской Федерации с 1 марта 2025 года планируется ввести запрет на переход субъектов на систему оплаты услуг отопления, при которой платежи распределяются равномерно на протяжении всего года, сообщил Александр Якубовский, депутат Государственной думы и член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, в интервью РИА Новости.

Как сообщил собеседник журналистов, с указанного момента оплата будет производиться только в те месяцы, когда в квартиры поступает тепло. Это делается для того, чтобы сделать оплату услуг за отопление более понятной для владельцев квартир, пояснил Якубовский.

«С 1 марта 2025 года будет введен запрет на переход регионов на такую форму оплаты, когда платеж разбивался равномерно на весь год и, по сути, приводил к ситуациям, когда у многих собственников возникал вопрос, за что они платят. В случае же с оплатой за отопление лишь в те месяцы, когда оно подается в квартиры, каждый собственник сможет контролировать, соответствует ли платеж показаниям приборов учета», — сказал Якубовский.

Депутат отметил, что в субъектах Российской Федерации, где уже внедрена система равномерных ежемесячных платежей, она будет сохранена. Однако дальнейшие изменения в этой сфере будут регулироваться постановлением правительства России.

«У данного решения есть и минусы: в холодный осенне-зимний период счета будут значительно выше, чем в случае с равномерной оплатой», — подытожил Якубовский.

Ранее стало известно, что с 1 июля тарифы ЖКХ в России будут проиндексированы в среднем на 11,9%. Рост цен на газ составит 10,3%, на электричество — 12,6%.