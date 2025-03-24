Депутат Колунов дал оценку доступности ипотеки в России для массового покупателя в будущем

По словам заместителя председателя комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, ипотечное кредитование на рыночных условиях по-прежнему остается недоступным для массового покупателя, а прогнозировать дальнейшую ситуацию сегодня практически невозможно. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что ситуация в банковской сфере меняется каждые две недели, однако в глобальном плане на рынке продолжается стагнация, наблюдается корректировка цен по всем застройщикам.

По мнению парламентария, при этом ситуация немного улучшилась по сравнению с концом прошлого года, хотя она пока все еще далека от идеальной.

Ранее риелтор Апрелев назвал сроки возвращения выгодной ипотеки.