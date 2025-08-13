Депутат Матвеев призвал ввести по всей стране запрет на работу мигрантов в такси

Региональные инициативы Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, ограничивающие работу мигрантов в такси и службах доставки, вызвали резонанс на федеральном уровне. Эти точечные решения пока не имеют единой законодательной основы для всей страны. Депутат Госдумы Михаил Матвеев выступил с инициативой ввести общероссийский запрет на труд мигрантов в этих сферах. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он аргументирует это необходимостью предотвратить отток рабочей силы из стратегически важных, но менее привлекательных отраслей, таких как строительство, в более легкие и высокооплачиваемые сервисы. По его мнению, мигранты часто следуют по пути наименьшего сопротивления: начинают на стройках у родственников, а затем массово переходят в такси и доставку, создавая дисбаланс на рынке труда. Матвеев считает ситуацию результатом «этнической экономики», когда диаспоры монополизируют целые секторы, закрывая доступ российским гражданам, готовым в них работать.

Парламентарий признает, что запрет может вызвать временные трудности: нехватку кадров в сервисах и возможный рост цен на услуги доставки и такси, особенно в крупных городах. Однако он уверен, что рынок быстро адаптируется. Матвеев подчеркивает, что эти услуги – относительно новое явление, и люди легко обходились без них раньше, используя общественный транспорт или совершая покупки самостоятельно. Приоритетом он видит заполнение мигрантами вакансий на «тяжелых» работах, где традиционно не хватает рук, а высвобождение мест в сервисном секторе для россиян.

Ранее сообщалось, что в Петербурге из-за запрета на работу мигрантов ожидается рост цен на такси.