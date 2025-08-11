В Петербурге из-за запрета на работу мигрантов ожидается рост цен на такси

Согласно информации, предоставленной «Яндекс Такси», планируемый запрет на работу мигрантов в сфере таксомоторных перевозок на основании патентов может привести к значительному увеличению нехватки водителей в отрасли. На данный момент дефицит уже исчисляется тысячами.

Представитель компании сообщил «Фонтанке» 11 августа, что в Санкт-Петербурге существует потребность в более чем десяти тысячах водителей.

В сервисе прогнозируют, что после вступления в силу ограничений дефицит может возрасти в полтора раза, что, в свою очередь, способно спровоцировать увеличение стоимости поездок на такси в пределах 10-15%.

В компании подчеркнули, что «Яндекс Такси» намерено продолжать конструктивный диалог с органами власти для совместного поиска сбалансированного решения, способного минимизировать негативные последствия для отрасли и города.

Ранее депутат закса Алексей Цивилев поднимал вопрос о влиянии запрета, направив запрос в комтранс относительно возобновления ночных автобусных маршрутов, опасаясь дефицита кадров в такси.

В ответе комитета указано, что ночные автобусы не пользовались популярностью (около 6 пассажиров на рейс) и были убыточными. Эти данные относятся к 2019 году, когда разрешения на работу в такси имели 30 тысяч человек, а сейчас в реестре числится 64 тыс. автомобилей.

В комитете напомнили, что запрет касается только мигрантов, работающих по патентам, и не затрагивает иностранных граждан, постоянно или временно проживающих в РФ, а также граждан стран-членов Евразийского экономического союза.

В результате, чиновники считают, что запрет не окажет влияния на перевозчиков, включенных в реестр перевозчиков легковым такси Санкт-Петербурга, и на выдачу разрешений комитетом по транспорту.

По информации «Фонтанки», доля мигрантов, работающих в такси по патенту, оценивалась примерно в 9% перед введением запрета. Однако некоторые источники в отрасли считают эту оценку завышенной.

