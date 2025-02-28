Cтоличным мигрантам разрешат работать в двух граничащих регионах

Власти намерены расширить действие патента для трудовых мигрантов на территории сразу нескольких регионов. Минфин разработал поправки в закон, регулирующий правовое положение иностранных граждан в РФ, позволяющие мигрантам работать в двух регионах по одному патенту, сообщил РБК.

Это станет возможным при условии заключения соответствующего соглашения между этими субъектами. Работодатели из одного региона также смогут нанимать иностранцев с патентом, выданным в другом регионе.

Поправки затронут Москву и Подмосковье, а также Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Предполагается, что закон вступит в силу в начале сентября 2025 года.

Минфин объясняет необходимость изменений тем, что мигранты, работающие в нескольких регионах, часто предпочитают работать без патента вообще, вместо оформления двух. Это приводит к увеличению нелегальной трудовой миграции и росту теневой экономики.

Согласно сопроводительным документам, законопроект уже получил одобрение от мэрии Москвы, правительства Московской области, ФНС и МВД.

Ранее сообщалось, что свыше 40% детей мигрантов плохо знают русский язык.