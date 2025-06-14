Депутат Мособлдумы Никитин объяснил, что нужно для получения максимальной пенсии

Граждане Российской Федерации могут получить максимальное количество пенсионных баллов за год, если их ежемесячный доход до вычета налогов составляет 230 тысяч рублей, сообщил в интервью РИА Новости депутат Московской областной думы Анатолий Никитин.

По словам депутата, размер страховой пенсии определяется несколькими факторами. Один из них — это количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. За год можно получить максимум 10 таких коэффициентов.

" Для этого необходимо иметь официальный годовой заработок 2,76 миллиона рублей, то есть 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Именно столько составляет на 2025 год максимальная база для начисления страховых взносов», — сказал Никитин.

Собеседник агентства обратил внимание на то, что граждане Российской Федерации не смогут накопить более 10 пенсионных коэффициентов за год, независимо от размера их официального дохода.

«Предположим, у вас стаж официальной работы 30 лет, и вы выходите на пенсию в 2025 году. Без прочих льгот при зарплате свыше 230 тысяч рублей вы будете получать около 53 тысяч рублей», — добавил парламентарий.

Как утверждает Никитин, есть несколько способов увеличить размер будущей пенсии: регулярно делать взносы в негосударственный пенсионный фонд, воспользоваться программой добровольного пенсионного страхования или отложить выход на заслуженный отдых.

Депутат посоветовал следить за количеством баллов в личном кабинете на портале госуслуг. Это поможет быть в курсе происходящего.

«Вы сможете вовремя принять меры, если размер будущей пенсии не устраивает», — заключил Никитин.

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