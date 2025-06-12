Более 70 тыс. медиков досрочно вышли на пенсию в столичном регионе

В отделении Фонда пенсионного и социального страхования России по Москве и Подмосковью в преддверии Дня медицинского работника напомнили медикам об их пенсионных правах, в частности о возможности досрочного выхода на пенсию.

Как пояснили в ведомстве, выйти на пенсию раньше обычного могут медики, которые проработали от 25 лет в селах и и поселках городского типа или от 30 лет в городах. Такие сотрудники могут выйти на пенсию через пять лет после того, как будет выработан специальный стаж. При этом важно набрать необходимое число индивидуальных пенсионных коэффициентов. В 2025 году их должно быть 30.

Помимо этого, досрочно выйти на пенсию могут медики, работающие на должностях с вредными или тяжелыми условиями труда. Это, к примеру, работа в кабинетах рентген-диагностики и флюорографии, в туберкулезных и инфекционных учреждениях.

Правом досрочного выхода на пенсию в столице и Подмосковье воспользовались уже около 72 тыс. медиков. Также специалисты получают соцвыплату. В этом году ее получателями являются 99 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил врачей из других регионов России на работу в Московскую область.