Депутат Наумов пояснил суть новых правил микрофинансирования

С 2026 года россияне с непогашенными долгами не смогут получать новые займы в МФО, а максимальная переплата сократится до 100%. Эти меры, как пояснил депутат Станислав Наумов, призваны помочь гражданам, попавшим в долговую кабалу, а не ограничить доступ к финансам. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, инициатива основана на обращениях избирателей, многие из которых лишались имущества из-за непосильных долгов. В отличие от банковского сектора, в микрофинансировании до сих пор не было механизмов поддержки заемщиков.

Парламентарий добавил, что новые правила включают трехдневный «период охлаждения» для размышлений перед получением займа. Одновременно ЦБ разрабатывает программы помощи с пониженными ставками для тех, кто оказался в отчаянном положении.

По его мнению, реформа направлена на повышение финансовой грамотности и защиту уязвимых слоев населения. Это не запретительные меры, а создание системы безопасности для заемщиков.

