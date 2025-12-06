Депутат назвала дату первого повышения социальных выплат в 2026 году

Депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб назвала дату первого повышения ключевых социальных выплат в наступающем году. В комментарии «Ленте.ру» парламентарий уточнила , что изменения вступят в силу уже с 1 января 2026 года — будут увеличены страховые пенсии и минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Депутат уточнила, что страховая пенсия будет проиндексирована на 7,6%. Повышение коснется более 38 млн российских пенсионеров. Одновременно с этим МРОТ вырастет до 27 093 руб.

«Самыми первыми получат повышение те, кто привык получать зарплату с 1 по 11 число месяца. Так как по общему правилу все выплаты, которые приходятся на выходные и праздничные дни, производятся в последний рабочий день, то 30 декабря, в последний рабочий день 2025 года, люди уже получат повышенные выплаты», — отметила депутат.

По словам Бессараб, увеличение минимальной зарплаты автоматически повлечет за собой рост целого ряда социальных пособий, размер которых привязан к этой величине: по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по безработице, а также повлияет на расчет алиментных обязательств.

Ранее депутаты Государственной думы РФ предложили повысить минимальный размер пенсии до 50 тыс. рублей.