Депутат Нилов: пенсионеры получат проиндексированную пенсию уже в декабре

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) сообщил в беседе с РИА Новости, когда работающие пенсионеры и те пожилые люди, кто перестал заниматься трудовой деятельностью, смогут получать проиндексированную государством пенсию.

В середине недели все тот же Нилов проинформировал, что до конца года в России на 7,3% будут проиндексированы выплаты работающим и неработающим пенсионерам.

Сейчас же он заявил, что уже до конца нынешнего года деньги станут поступать на их счета. Такие ранние выплаты связаны с длинными январскими праздниками, пояснил парламентарий.

«По действующему законодательству с 1 января следующего года должны выплачивать проиндексированные пенсии. Но, учитывая то, что январские праздники продолжительные, соответственно, те пенсионеры, кто получает пенсию в начале месяца, ведь у нас пенсионеры по-разному получают пенсию: кто-то в начале, кто-то в середине, кто-то в конце. Те, кто получает пенсию в начале месяца, смогут получить пенсию уже в конце декабря в проиндексированном виде», — сказал Нилов.

Законодатель добавил, указанные средства для пенсионных выплат работающим и неработающим пожилым россиянам уже заложены в госбюджете.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, кому и на сколько повысят пенсии с 1 января 2025 года.