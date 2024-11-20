Коснется всех: кому и на сколько повысят пенсии с 1 января 2025 года

Россиянам, находящимся на пенсии, повысят выплаты на 7,3% с 1 января 2025 года. Об этом изданию «Лента.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Подробнее об этих и других изменениях — в материале интернет-издании «Подмосковье сегодня».

Повышение страховой пенсии

С 1 января 2025 года повышение пенсий коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. По словам депутата, в случае, если повышение не дотягивает до уровня инфляции, у правительства будут все полномочия для увеличения индексации до нужных значений, но в период 1 месяца, то есть до 1 февраля 2025 года.

Социальная пенсия и выплаты неработающим

Также с 1 апреля ожидается рост социальной пенсии на 14,75%. Это выплата, которую ежемесячно получают нетрудоспособные граждане, проживающие на территории России.

А первая индексация пенсии неработающим пенсионерам пройдет в феврале. Перерасчет будет сделан Социальным фондом автоматически, обращаться никуда не нужно. Среднее минимальное увеличение должно составить порядка 1300 рублей.

Ранее выяснилось, где в Москве можно заработать больше 100 тысяч рублей без опыта.